Curtis Jones ha una preferenza dichiarata per l'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport il centrocampista, al Liverpool da quando aveva nove anni, non vorrebbe giocare in altre società di Premier League e per questo avrebbe scelto di ripartire da un campionato estero, dove provare a riconquistare la nazionale persa (non è convocato per il Mondiale).

Inter, più Jones di Koné

C'è più lui di Koné sul taccuino nerazzurro. Non potranno arrivare entrambi perché l'Inter vuole tenersi i soldi per Palestra e valuta quindi l'occasione più conveniente tra i due centrocampisti nati entrambi nel 2001. L'offerta nerazzurra ai Reds è di 20 milioni più bonus, la richiesta è di 30 con una percentuale sulla futura rivendita. Distanze non incolmabili, ma serve pazienza.

Già a gennaio le parti avevano parlato di Jones, ma il Liverpool voleva Dumfries e Chivu aveva quindi stoppato Frattesi, già in partenza per il Nottingham Forest. Quei dialoghi inerenti il laterale orange potrebbero ora ripartire, anche se Dumfries ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e in casa Inter la sensazione è che possa realmente esserci una separazione.

Inter, le prospettive per l'estate

Al momento la prospettiva per l'estate è quella di provare a prendere Jones, Palestra e un centrale forte (Solet più di Muharemovic). Per quel che riguarda la difesa le alternative sono Gila, Lucumì e N'Dicka, in partenza ci sono Luis Henrique e Frattesi, in attesa di capire se partirà anche Bisseck: a quel punto servirebbe un altro centrale.