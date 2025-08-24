Il Torino torna a San Siro e l'ultima sfida a Milano contro l'Inter rievoca la super tripletta siglata da Marcus Thuram. L'attaccante francese ha realizzato 4 gol contro il Torino in Serie A e contro i granata è arrivata anche l'unica tripletta in carriera nei maggiori cinque campionati europei. L'Inter ha voluto ricordarlo alla vigilia della sfida in programma domani sera a San Siro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: Dom 24 agosto 2025
Autore: Raffaele Caruso
