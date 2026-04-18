I gol inutili, nella maggior parte dei casi, non esistono. Tutto può fare brodo quando segni, specie se il gol che metti a segno può contribuire a farti entrare in maniera definitiva nella storia della Serie A. Citofonare in questo senso a Piotr Zielinski, subentrato nella ripresa del match contro il Cagliari ad Henrikh Mkhitaryan ed autore, nel recupero del match, della rete del definitivo 3-0 con uno splendido tiro dalla distanza, una conclusione disegnata col goniometro da autentico manuale del calcio. La rete firmata dal polacco, se a livello di risultato non ha fatto altro che allargare la forbice tra le due contendenti, a titolo personale avrà per sempre un valore inestimabile.
Zielinski, con la rete di ieri, è arrivato a quota 50 gol in Serie A, un dato che fa di lui il miglior marcatore polacco della storia del massimo campionato italiano: il quasi 32enne di Ząbkowice Śląskie, che in Italia ha indossato anche le maglie di Udinese, Empoli e Napoli, ha superato in questa speciale graduatoria Arkadiusz Milik, fermatosi a quota 49, record che difficilmente ritoccherà nel breve periodo considerando l'ennesimo infortunio di un periodo davvero tormentato per lui. Completano la graduatoria Krzysztof Piątek, ex Genoa e Milan, a quota 33, e Zbigniew Boniek che ne mise a segno 31 nei suoi anni tra Juventus e Roma.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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