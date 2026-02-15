Il voto più basso è per Bastoni, il più alto per Zielinski. Sono queste le decisioni del Corriere dello Sport nelle pagelle nerazzurre proposte all'indomani del big match vinto dall'Inter contro la Juventus. Il polacco strappa addirittura un 8, mentre Esposito e Dimarco sono da 7.

Chivu (all.)6

L’Inter vince il suo primo scontro diretto, ma che fatica nonostante ls superiorità numerica per un tempo intero. Azzecca i cambi.

Sommer 6,5

Incolpevole sulle reti bianconere. Per il resto di fa trovare pronto.

Bisseck 6

Soffre Yildiz. Nella ripresa è quasi sempre a ridosso dell’area juventina.

Akanji 6,5

Disinnesca David con facilità e contingente Yildiz.

Bastoni 5

Ammonito all’alba del match. Iellato sul doppio palo a due passi dalla porta. Con una furbata, provoca il secondo giallo per Kalulu. Chivu lo toglie all’intervallo.

Carlos Augusto (1’ st) 6

Tante rincorse all’indietro per frenare le ripartenze avversarie.

Luis Henrique 5,5

Provoca l’autorete di Cambiaso, ma è un merito relativo. Grave, invece, la dormita sullo stesso mancino bianconero.

P. Esposito (21’ st) 7

Chivu se la rischia e viene premiato dalla sua incornata.

Barella 5,5

Si vede che deve far carburare il motore. Ammonito (sarà squalificato) e sostituito.

Calhanoglu (9’ st) 6

Atteggiamento giusto, ma senza la solita precisione. Il giallo gli costerà lo stop.

Zielinski 8

Gol pesantissimo, dopo un’altra prestazione scintillante. Intelligente in ogni giocata. Unico appunto: passivo anche sulla stoccata di Locatelli. Ma si riprende tutto con gli interessi.

Sucic 6,5

Solido nei contrasti. Un suo recupero accende l’azione del vantaggio.

Diouf (21’ st) 6

Largo a destra per allargare il fronte offensivo e sfruttare i suoi uno contro uno.

Dimarco 7

Sgasa, ma senza fare il vuoto. Alla fine, però, riesce comunque a disegnare la parabola giusta. E Pio ringrazia.

M. Thuram 6,5

Mette in difficoltà Kelly, innesca Luis Henrique per l’1-0 e mette Zielinski davanti alla porta. Di Gregorio gli nega il gol in tuffo. Meno efficace da esterno a sinistra.

Bonny (41’ st) sv

L. Martinez 5,5

Bremer gli prende le misure sin dall’inizio. Solo una conclusione fuori misura. Si fa sentire nel finale, quando c’è da lottare.