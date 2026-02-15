Dopo il boato di San Siro, l'abbraccio di quella che per due anni è stata la sua casa e che Pio Esposito ha deciso di ritrovare questo pomeriggio. Il giovane bomber dell'Inter è infatti tornato a La Spezia, per assistere dal vivo al match della sua ex squadra contro il Frosinone. Il club bianconero lo ha accolto con una fotografia postata sul proprio profilo Instagram: "Che bella sorpresa, Pio". Per la cronaca, la partita è stata vinta dai gialloazzurri col punteggio di 2-0. 

Dom 15 febbraio 2026
Christian Liotta
Christian Liotta
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
