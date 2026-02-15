Entra in campo, segna anche contro la Juventus e mostra i muscoli sotto la curva. Quello di Pio Esposito è stato un San Valentino romantico, condito dal quarto gol in campionato. A modo loro tutti pesanti: oltre a quello di ieri, infatti, era arrivato il primo in Serie A a Cagliari (rete del raddoppio), quello decisivo con il Lecce e il gol della sorpasso in rimonta contro il Pisa (quello del 3-2).

La Gazzetta dello Sport ricorda oggi che "l'Inter l’ha tenuto in estate e l’ha blindato con un contratto lungo, fino al 2030, respingendo offerte e interessamenti dritti al mittente. Dietro le quinte di questa fiducia c’è Cristian Chivu, l’uomo che più di tutti ci ha creduto, ci ha puntato e gli ha detto «vai, ora mi servi». Come ai tempi della Primavera, quando gli affidò la fascia per tastare di che pasta fosse fatto".