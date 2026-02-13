Da quando è nata la Serie A a girone unico (ovvero dal 1929/30) Inter e Juventus si sono affrontate 227 volte in tutte le competizioni, con i bianconeri avanti nel bilancio (105 successi juventini, 64 vittorie nerazzurre e 58 pareggi). Se ci si limita alla Serie A, invece, i confronti tra le due squadre sono 185, record assoluto di sfide nella storia del campionato a girone unico (al pari dei match tra Inter e Roma).

A San Siro, teatro del prossimo Derby d'Italia, i precedenti sono invece 92, con l'Inter avanti nel bilancio: 37 vittorie, 25 successi bianconeri e 30 pareggi.