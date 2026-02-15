John Elkann, amministratore delegato di Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla la Juventus), ha voluto manifestare le proprie preoccupazioni al presidente Gabriele Gravina, dopo la partita con l’Inter e le polemiche per il rosso a Pierre Kalulu.

Elkann, secondo quanto riportato dall’ANSA, ha espresso forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali e sollecitando l’individuazione di soluzioni efficaci volte a migliorare il sistema e a garantire l’integrità e la credibilità del calcio italiano. Elkann ha anche espresso vicinanza e pieno sostegno al club e alla squadra, facendo i complimenti per il grande impegno, la compattezza e lo spirito di unità dimostrati dalla squadra sul campo, così come la determinazione e l'equilibrio espressi dai dirigenti nelle dichiarazioni del post-partita.