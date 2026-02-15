Federico La Penna rischia un lungo stop. L'arbitro della sezione di Roma, protagonista ieri con la svista che ha portato al doppio giallo e all'espulsione di Kalulu, sarà verosimilmente fermato per molto tempo dall'AIA dopo la svista di San Siro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Le tempistiche precise sono ancora da definire.

Sezione: Focus / Data: Dom 15 febbraio 2026 alle 11:07
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
