Continua il magic-moment del Club Brugge: quest'oggi i nerazzurri hanno vinto il derby contro il Cercle, restando in orbita del primo posto del Saint Gilloise. Non ha segnato Aleksander Stankovic, che ha guidato però molto bene il centrocampo per tutti i 90 minuti più recupero. E a fine partita si è reso protagonista di un curioso episodio: ha piantato la bandiera nel terreno a certificare il predominio nella stracittadina.