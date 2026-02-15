Piotr Zielinski ha deciso Inter-Juventus con la sassata rasoterra che ha fulminato Di Gregorio, ma non si tratta dell'unico segnale positivo lanciato nella sua seconda stagione a Milano. Il polacco sembra un altro giocatore rispetto all'esperienza sotto la guida di Simone Inzaghi, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

Quello con il piacentino "si è rivelato un percorso pieno di insidie, affannosa rincorsa alla continuità mai raggiunta nel corso della scorsa stagione - si legge -. Situazione che però non gli ha tolto la voglia di riprovarci, spinto dall’arrivo di un allenatore che gli ha teso subito la mano. Il polacco è un piccolo capolavoro targato Cristian Chivu, per la serenità che gli ha restituito, fattore che ha inevitabilmente inciso anche sulla sua tenuta fisica quest’anno". E l'Inter se lo gode.