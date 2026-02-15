Direzione di gara che manda su tutte le furie la Juventus quella di ieri sera al derby d'Italia di La Penna. Prestazione del fischietto di Roma che la Gazzetta dello Sport ha passato ai raggi X partendo dall'episodio del 9’, quando Sucic cade ai limiti dell’area dopo un contatto con Miretti che la Rosea definisce "al limite". Poco dopo, sempre al 9’, "è corretto il giallo a Bastoni che va diretto" su Conceiçao. Nulla da recriminare sui gol dell'1-0 e dell'1-1, diversamente che sul primo giallo a Kalulu: "Nella dinamica, Barella va in anticipo ma l’impatto dello juventino non è tale da provocare la sanzione. Al 42’, l’abbaglio clamoroso".
Abbaglio che avviene sempre ai danni di Kalulu che "sfiora con la mano Bastoni che accentua la caduta, La Penna ha una visuale perfetta ma sbaglia ad estrarre il giallo per lo juventino. Giallo non è mai". Questa dunque la chiave di lettura della Rosea a proposito dell'episodio più controverso del match. Ma non è finita la lista di episodi evidenziati dal quotidiano milanese che continua: "Al 35' st, Carlos Augusto interviene in area su McKennie: palla mai colpita, contatto nella parte alta della gamba sì. Rischio rigore".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
