Diretta mattutina speciale all'indomani di Inter-Juventus 3-2. Tutta l'Italia contro la squadra di Chivu a causa dell'espulsione di Kalulu che ha condizionato il Derby d'Italia, deciso al 90esimo da Zielinski.

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 15 febbraio 2026 alle 11:30
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
