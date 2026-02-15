Autore del suo quarto gol stagionale, sicuramente il più importante della sua giovane e già luminosa carriera, Francesco Pio Esposito si ferma a parlare ai microfoni di Sport Mediaset dopo il successo per 3-2 sulla Juventus. Questo il suo commento:
Pio, è stata una partita pazzesca, piena di emozioni e saliscendi. L'Inter è partita male, poi il rosso a Kalulu ha cambiato un po' tutto, poi con il tuo ingresso la partita ha preso un'altra piega. Quanto pesano questi tre punti?
"Vero, ci sono stati tanti momenti diversi nella partita. Ovvio che gli episodi nel calcio spostano, è normale sia così. Siamo stati bravi a rimanere sul pezzo e crederci dopo la mazzata del 2-2, portarla a casa è stato importantissimo".
Avete parlato dell'episodio dell'espulsione di Kalulu?
"Personalmente non l'ho rivisto, ho festeggiato e fatto la doccia. Non sono io a dover commentare gli errori arbitrali, non mi va. Io commento le prestazioni".
Commenti quindi il tuo gol, ancora sotto la Nord? Quanto sei felice?
"Contentissimo, è il massimo che potevo sognare in una serata come questa. Più di così non potevo chiedere".
Vittoria molto pesante contro una big.
"Tante altre volte meritavamo qualcosa di più negli scontri diretti, era questione non dico di fortuna ma negli scontri diretti ci siamo sempre stati".
Questa vittoria è un messaggio per le concorrenti allo Scudetto?
"Dobbiamo fare ogni settimana il nostro, lo abbiamo fatto e se continueremo a farlo ci toglieremo delle soddisfazioni".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
