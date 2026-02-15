"Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla". Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, al telefono con l'ANSA, riconosce immediatamente l'errore del direttore di gara nell'episodio della seconda ammonizione a Kalulu in Inter-Juventus.

"La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l'unico ad aver sbagliato: perché ieri c'è stata una simulazione chiara - aggiunge Rocchi, con ovvio riferimento alla caduta di Bastoni -. L'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci".