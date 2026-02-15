Anche il Corriere dello Sport pone l'accento sull'errore dell'arbitro La Penna durante Inter-Juventus, definendo come "sbagliato" il secondo giallo per Kalulu. "Bastoni lo anticipa, lui cerca di fermarlo allungando il braccio sinistro sul corpo. Più di quello, però, a causare la caduta di Bastoni è il nerazzurro che punta i piedi (in sinistro in particolare) e cade in avanti, in caso di trattenuta decisa sarebbe caduto di lato/all’indietro. Siamo ai limiti della simulazione, e Bastoni era già ammonito.... Ci sta ma non clamoroso il primo giallo: in ritardo su Barella che lo aveva anticipato", scrive il quotidiano romano.

Regolare il recupero del pallone di Sucic su McKennie nell'azione che porta all'autogol di Cambiaso), stesso discorso per quello di Bremer su Lautaro prima del 2-2. Infine, secondo il Corsport non sono da rigore i tocchi di braccio di Cambiaso e Bisseck.