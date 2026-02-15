L'arbitro Federico La Penna sarà probabilmente fermato dopo l'errore in Inter-Juventus, ma quanto successo ieri non fa altro che confermare la disastrosa stagione degli arbitri italiani. Fino ad ora si contano "almeno tredici i gravi errori non sanati al monitor, o addirittura generati dalla verifica video" sottolinea La Repubblica, ricordando che siamo alla 25esima giornata. Nel campionato 2024/25 furono quindici in totale.

Intanto per la seconda volta in un Inter-Juventus a San Siro a farne le spese è Luciano Spalletti, sia da allenatore nerazzurro che bianconero. "Il caso ha voluto che Luciano sia di nuovo vittima di uno degli errori arbitrali più gravi degli ultimi anni, ancora in una partita fra Inter e Juventus. Da Pjanic-Rafinha a Kalulu-Bastoni, otto anni dopo: allora il Var non poté assegnare una seconda ammonizione, oggi non ha potuto toglierla".