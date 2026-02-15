Vittoria pesante come un macigno quella ottenuta dal Parma contro l'Hellas Verona nel pomeriggio del Tardini. Ducali avanti con Bernabé dopo soli 4 minuti di gioco. Orban lascia gli scaligeri in inferiorità numerica, mentre il rigore di Harroui pareggia i conti. Nel finale il guizzo di testa di Pellegrino rilancia il Parma e affonda un Verona sempre più ultimo.

Nell'altro match delle 15, pari a reti bianche tra Cremonese e Genoa, con il Grifone che si è spaventato nel recupero quando Bonazzoli ha colpito l'incrocio dei pali.

Data: Dom 15 febbraio 2026 alle 17:02
Autore: Niccolò Anfosso
