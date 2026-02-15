Visite speciali nel quartier generale dell'Inter di Viale della Liberazione: è tornato a respirare aria nerazzurra l'ex presidente Erick Thohir, che ha visitato la nuova sede incontrando l'attuale numero uno del club Beppe Marotta. Thohir ha postato la foto dell'incontro su Instagram, augurando al club nerazzurro di vincere altri titoli.