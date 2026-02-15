Arrivato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria arrivata in pieno recupero contro il Parma, il tecnico dell'Inter Women Gianpiero Piovani analizza quanto avvenuto questo pomeriggio a Noceto: "È una vittoria importante, su un campo difficile. Abbiamo fatto bene, soprattutto nella gestione della palla. L’idea era venire qui per vincere e le ragazze sono state bravissime: ci hanno messo il cuore, sono andate oltre l’ostacolo e questo è molto importante. Vedere tutta la squadra festeggiare alla fine mi rende ancora più felice e orgoglioso di allenare queste ragazze, perché sono davvero fantastiche per quello che stanno facendo e per il percorso di crescita, sia individuale che collettivo. Siamo una squadra forte, dobbiamo solo tirare fuori la cattiveria agonistica e la qualità che abbiamo".

Vittoria che permette alle nerazzurre di allungare a undici la striscia di vittorie consecutive: "Lavoriamo come facciamo sempre durante la settimana. È fondamentale che tutto sia in sintonia. Ho a disposizione 25 ragazze che considero tutte titolari. Magari qualcuna gioca meno, ma hanno dimostrato, anche in Coppa Italia e oggi con quattro cambi rispetto alla scorsa settimana, quanto siano importanti. Questa è una grande forza per un allenatore: non avere solo 11 o 12 giocatrici, ma poterne contare 25. Noi giochiamo sempre per vincere. Come ho detto anche la settimana scorsa, la Roma ha un vantaggio che può permetterle qualche errore, noi invece no, perché abbiamo uno svantaggio da recuperare. Dobbiamo fare il massimo per provare a raggiungerle. Il primo obiettivo resta entrare nelle prime tre, che significherebbe la qualificazione in Champions League. Questo è il nostro traguardo principale. Poi c’è l’obiettivo campionato, che per noi deve essere una spinta: ci crediamo. E infine la Coppa Italia, che è un altro traguardo importante.”