Nell'analizzare l'episodio della discordia di Inter-Juventus di ieri, l'espulsione del difensore Pierre Kalulu, Serse Cosmi offre il suo punto di vista per certi versi spiazzante dagli studi di Sport Mediaset: "Quando si va oltre l'ipocrisia non ci sto. Quello che sto dicendo non può essere smentito perché lo dice il calcio, qui c'è una simulazione. Non diciamo niente di nuovo, non si deve quindi passare alla crocefissione ipocrita di Alessandro Bastoni: ha fatto una simulazione, quello che ha fatto dopo è censurabile, ma il regolamento è assurdo. Già la doppia ammonizione condiziona la partita, figuriamoci in queste condizioni. Non voglio dire falsato, ma ha condizionato una partita che ha espresso tante belle cose, belle giocate e tanti gol".

Kalulu-Bastoni come Iuliano-Ronaldo? "No, all'epoca il contesto era assolutamente diverso. Devo dire che non mi sono piaciute le parole né di Cristian Chivu, dal quale mi aspettavo qualcosa di diverso, né di Giorgio Chiellini che dice che questo non è calcio. Io quello che non era calcio l'ho vissuto...".