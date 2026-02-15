"Una decisione avventata e sbagliata macchia la prestazione di Federico La Penna, alla gara più importante della sua carriera". È questo il giudizio che Gianpaolo Cavarese affida alle colonne di Tuttosport sull'arbitraggio di Inter-Juventus di ieri sera.

Il riferimento, ovviamente, è al secondo giallo sventolato in faccia a Kalulu: "Il fallo su Bastoni non c’è. Nessun contatto basso, forse una lievissima pizzicata della maglia, che però non si allarga - scrive l'ex fischietto -. Ricordiamo che l’IFAB sta studiando un’implementazione del protocollo VAR per estenderlo già dalla prossima estate anche alle seconde ammonizioni, ma al momento la tecnologia non può intervenire in questi casi. Un errore grave dell’arbitro, anche perché sarebbe stato il secondo giallo per Bastoni, che era già ammonito. La Penna era partito con una soglia disciplinare bassa, che aveva portato appunto alle ammonizioni di Bastoni (fallo su Conceição) e Kalulu (su Barella)".

Per Calvarese, infine, non ci sono da segnalare episodi da penalty: "La Juve chiede un rigore per un contatto Carlos Augusto-McKennie: il brasiliano mette il piede per coprire il tiro, Mckennie scarica e c’è il contatto, non sembra ci siano gli estremi per il penalty.