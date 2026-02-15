La qualificazione dell'Inter agli ottavi di Champions League passa dalla Norvegia, dove mercoledì sera andrà in scena l'andata dei playoff contro il Bodo/Glimt. Un appuntamento che anticipa la trasferta di Lecce di sabato in campionato.

Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, dunque, "per i nerazzurri alle viste c'è uno sbalzo di temperatura alquanto deciso, dovendo poi giocare appena tre giorni dopo (sabato alle 18) a Lecce. Non solo, Lautaro e compagni torneranno a Milano giovedì mattina - non potendo decollare subito dopo l'impegno europeo - e già venerdì mattina ripartiranno sempre in aereo in direzione Salento. C'è poco tempo in ogni caso per smaltire le fatiche di ieri sera e focalizzarsi sulla sfida contro i norvegesi".



