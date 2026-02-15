Primo tempo sottotono, gambe pesanti, testa forse bloccata dai tanti scontri diretti persi. Meglio la ripresa, l'ingresso di Calhanoglu ha rivitalizzato la squadra. Vittoria quindi fondamentale e tre punti che mantengono le giuste distanze in classifica: nel podcast di oggi l'analisi di Andrea Bosio sul derby d'Italia vinto 3-2, e una precisa volontà di concentrarsi su argomenti di campo piuttosto che polemiche arbitrali. A seguire la puntata odierna (clicca qui se segui da app).

