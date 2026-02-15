Molto amareggiato per l'episodio avvenuto ieri sera nel corso di Inter-Juventus. Kalulu, difensore del club bianconero, ha mostrato perplessità sui social, pubblicando sul suo profilo Instagram una story che ritrae l'istantanea del momento decisivo che ha portato al rosso per il classe 2000. L'immagine viene accompagnata dalla faccina perplessa. Un episodio destinato a far discutere ancora per tanto tempo.

Sezione: News / Data: Dom 15 febbraio 2026 alle 15:24
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print