Molto amareggiato per l'episodio avvenuto ieri sera nel corso di Inter-Juventus. Kalulu, difensore del club bianconero, ha mostrato perplessità sui social, pubblicando sul suo profilo Instagram una story che ritrae l'istantanea del momento decisivo che ha portato al rosso per il classe 2000. L'immagine viene accompagnata dalla faccina perplessa. Un episodio destinato a far discutere ancora per tanto tempo.
Sezione: News / Data: Dom 15 febbraio 2026 alle 15:24
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - News
Pio Esposito a DAZN: "Il gol decisivo l'ha fatto Zielinski, non io. Questa vittoria è una gioia di gruppo"
Zielinski Player of the Match a DAZN: "Gol molto importante, lo dedico a mia moglie. Siamo stati grandi"
videoFuria Juventus all'intervallo per il rosso a Kalulu. Comolli inviperito, Chiellini urla: "Non esiste"
Altre notizie
Domenica 15 feb
- 15:50 Angolo Tattico di Inter-Juventus - Calha mette ordine, Mckennie alle spalle di Akanji, Bisseck si sovrappone al quinto
- 15:37 Inter Women, Piovani: "L'obiettivo è arrivare tra le prime tre. Al campionato ci crediamo"
- 15:24 Juventus, Kalulu furioso: pubblica su Instagram il momento dell'espulsione. Mostrando perplessità
- 15:09 Stage Italia Under 19, il nerazzurro Mattia Marello fra i quattro classe 2008 convocati da Bollini
- 14:55 videoAnimi infuocati in primo anello rosso dopo il gol di Zielinski: dirigenti Juventus insultati dai tifosi
- 14:41 Vilhjálmsdóttir pesca il jolly al 93esimo, l'Inter Women sbanca Noceto: Parma battuto 3-2
- 14:26 L'Udinese s'illude, il Sassuolo s'accende all'improvviso e la ribalta in 2 minuti: blitz esterno dei neroverdi
- 14:12 Chi si rivede: Erick Thohir torna a respirare aria di Inter. Incontro con Marotta in sede
- 13:58 Esposito a RAI Sport: "Un gol in Inter-Juve un sogno, penso di dovere ancora realizzare del tutto"
- 13:43 Inter-Roma U20, Up&Down - Disastro Kukulis, peggiore dei nerazzurri. Non basta Zouin, unica nota positiva
- 13:29 Cosmi: "Non crocefiggiamo ipocritamente Bastoni: regolamento assurdo. Chivu non mi è piaciuto"
- 13:15 Esposito a SM: "Il gol alla Juve il massimo che potevo sognare. Il rosso di Kalulu? Non devo commentare io"
- 13:00 Clamoroso a Interello, flop storico per l'Inter U20 di Carbone: la Roma infligge ai nerazzurri un terrificante 6-2
- 12:56 GdS - Il Bodo/Glimt al lavoro in Spagna: allenamenti a Marbella in vista dell'Inter
- 12:41 L'Inter Women fa visita al Parma: Piovani si affida al 3-5-2, le formazioni ufficiali
- 12:28 TS - Calhanoglu e Barella squalificati in campionato e titolari in Champions. In attacco c'è aria di staffetta
- 12:14 Il Podcast di FcIN - Inter-Juventus 3-2, l'analisi di Andrea Bosio: vittoria nella prestazione meno convincente
- 12:00 CdS - Ora Bodo/Glimt e Lecce, tempi stretti: l'Inter tornerà giovedì in Italia, venerdì la partenza per il Salento
- 11:45 Sacchi: "L'Inter non conosce la parola 'depressione', bella accelerata in chiave scudetto. Esposito risorsa anche per la Nazionale"
- 11:30 Rivivi la diretta! SOTTO ATTACCO SENZA COERENZA: DIFENDIAMO L'INTER DAL RUMORE DEI NEMICI
- 11:21 Rocchi: "La Penna, decisione errata. Ieri l'ultima simulazione di una lunga serie, tutti cercano di fregarci"
- 11:07 GdS - Errore su Kalulu in Inter-Juventus: l'arbitro La Penna rischia un lungo stop
- 10:39 GdS - Esposito segna solo gol pesanti: l'Inter l'ha blindato fino al 2030, Chivu è quello che ci ha creduto più di tutti
- 10:25 Calvarese: "Oggi il VAR non può intervenire sul doppio giallo, ma il protocollo sarà implementato in estate"
- 10:10 CdS - Zielinski è il piccolo capolavoro di Chivu: gli ha teso subito la mano dopo le difficoltà con Inzaghi
- 09:56 Pagelle TS - Zielinski, Esposito e Dimarco sono da 7. Bastoni 'punito' con un 4
- 09:42 Pagelle CdS - Zielinski da 8, gol pesantissimo. A seguire Esposito e Dimarco
- 09:28 Moviola CdS - La Penna sbaglia nel secondo giallo a Kalulu. Tocchi di mano in area: nessuno è da rigore
- 09:14 GdS - Premio alla rinascita e oro-massiccio per l’Inter: il gol di Zielinski rischia di diventare una cartolina
- 09:00 GdS - Zielinski trasforma al miele il San Valentino dell'Inter e di Esposito. La Penna sfregia il derby d'Italia
- 08:45 Moviola GdS - La Penna, abbaglio clamoroso: Kalulu sfiora e Bastoni accentua, non è mai giallo
- 08:30 Pagelle GdS - Primo grande gol per Pio, Sommer para (quasi) tutto e Zielo decide. Bastoni il peggiore
- 08:15 Il San Valentino di Luciano, le effusioni tra Luis Henrique e Cambiaso e il Derby d'Italia riscritto con La Penna
- 00:20 videoInter-Juventus 3-2, Tramontana: "Chiellini ha ragione, ma quando è l'Inter è sfavorita dove sono?"
- 00:15 Chivu in conferenza: "Mi è tornata in mente Inter-Lazio 2-2. Mi aspettavo la vittoria col Napoli, oggi ci è andata bene"
- 00:08 Chivu a ITV: "Abbiamo patito gli ultimi due anni in partite come questa, spesso ci è girata male"
- 00:04 Chivu a DAZN: "Kalulu? Nel rigore contro il Liverpool me la sono presa con Bastoni. I giocatori devono evitare di..."
- 00:00 Inter, una squadra per cuori forti. Da amare
Sabato 14 feb
- 23:55 Inter-Juventus, la moviola - La Penna insufficiente: pesa il grave errore nella seconda ammonizione per Kalulu
- 23:50 Chivu a Sky: "La squadra non mi è piaciuta, mi tengo il carattere. Il rosso? Il tocco c'è, Kalulu deve sapere..."
- 23:46 Juve, Chiellini a DAZN: "La Penna inaccettabile, ennesimo errore che coinvolge tutti. Punto di non ritorno"
- 23:44 Juve, Comolli in conferenza: "Abbiamo perso tre punti, il calcio italiano molto di più". Chiellini: "Inaccettabile"
- 23:37 Juve, Comolli a DAZN: "Un'ingiustizia. Noi abbiamo perso 3 punti, il calcio italiano molto di più"
- 23:35 Bisseck in conferenza: "Il rosso a Kalulu? Non ho visto niente. Il 2-2? Non possiamo prendere gol così facilmente"
- 23:33 Pio Esposito a DAZN: "Il gol decisivo l'ha fatto Zielinski, non io. Questa vittoria è una gioia di gruppo"
- 23:31 Bisseck a ITV: "Oggi commessi tanti errori, ma grande vittoria. Chivu sta facendo un gran lavoro"
- 23:29 Zielinski Player of the Match a DAZN: "Gol molto importante, lo dedico a mia moglie. Siamo stati grandi"
- 23:28 Juventus, anche l'AD Comolli urla la sua rabbia a Sky Sport: "È successa una cosa imbarazzante"
- 23:26 Juve, Chiellini furioso a Sky: "Inaccettabile, oggi non si può parlare di calcio. Ora vediamo cosa succederà"
- 23:21 Bisseck a DAZN: "La Juve ha fatto una grande partita, siamo contenti per la vittoria"
- 23:19 videoFuria Juventus all'intervallo per il rosso a Kalulu. Comolli inviperito, Chiellini urla: "Non esiste"
- 23:13 Bisseck a Sky: "Abbiamo sofferto tanto, la Juve ha giocato bene. Ma alla fine conta vincere"
- 23:11 Zielinski Player of the Match a Sky: "Abbiamo vinto contro una grande Juventus, dobbiamo godercela"
- 23:10 Pio Esposito raggiante a Sky: "Serate come queste le sogni sin da bambino. Traguardo? Lontanissimo"
- 22:49 Inter-Juve, le pagelle - Zielinski è il regista di un thriller. Bastoni 'spacca' la partita, Esposito fa un gol che vale tanto
- 22:49 Piotr il mago: Zielinski al 90esimo trova la rete del 3-2, l'Inter stende la Juventus e spezza l'incantesimo delle big
- 22:48 Inter-Juve, Fischio Finale - Sommer fa re-innamorare gli interisti, Pio li fa esplodere, Zielinski scrive il bigliettino di San Valentino
- 22:48 Inter-Juventus, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:40 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-JUVENTUS: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:15 Inter-Juventus, prevedibile tutto esaurito: 75.515 spettatori e secondo record in A
- 21:51 Zielinski al 45': "La Juve ha tanta qualità, noi dobbiamo fare di più e portarla a casa"
- 20:30 Juve, Chiellini a DAZN: "A Thuram va tolta profondità, a Lautaro la palla in area. Oggi per noi conta la prestazione"
- 20:28 Roberto Baggio riabbraccia i tifosi nerazzurri: per lui una maglia speciale dell'Inter da Marotta
- 20:23 Marotta a DAZN: "Dobbiamo confermare quanto fatto di buono. Spalletti? C'è stima"
- 20:20 Juve, Chiellini a Sky: "Inter squadra più forte del campionato da qualche anno. Ce la giocheremo con le nostre armi"
- 20:18 Marotta a Sky: "Chivu sarà protagonista nello scenario degli allenatori. Vincere servirebbe a..."
- 20:06 Juve, Kelly a DAZN: "Dobbiamo dare il 100% per uscire da San Siro con dei punti"
- 20:06 Thuram a DAZN: "Non c'è un duello tra me e Bremer, ma tra Inter e Juve. Vogliamo vincere"
- 19:52 Thuram a Sky: "In gare come queste in ballo c'è la storia. Mio padre fa il tifo per chi vuole"
- 19:51 Juventus, Kelly a Sky: "Abbiamo lavorato molto sulle modalità d'attacco dell'Inter"