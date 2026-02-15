L'Inter mercoledì giocherà nella fredda Norvegia, dove il termometro segnerà i -5 (con la temperatura percepita che dovrebbe scendere a -12 per effetto di un vento che soffierà a 40 km/h). Un problema che si unisce al campo in sintetico dell'Aspmyra Stadion, dove Chivu ha deciso di svolgere la rifinitura per testare il terreno.

Secondo Tuttosport, considerando la doppia squalifica in campionato, è probabile che contro il Bodo/Glimt scendano in campo dall'inizio sia Calhanoglu che Barella, rientrato ieri dopo l’infortunio. "In attacco tira aria di staffetta: dato che insieme dall’inizio Esposito e Bonny non hanno mai giocato, ci sarebbe da stupirsi se lo facessero per la prima volta in un match determinante per lo sviluppo della stagione. Quindi, come accaduto già altre volte, toccherà a Lautaro e Thuram sdoppiarsi: uno partirà dal 1' in Europa, l’altro a Lecce", chiosa il giornale torinese.