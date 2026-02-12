Il tabellone delle semifinali di Coppa Italia si è completato dopo che ieri, nell'ultimo quarto di finale, la Lazio ha eliminato il Bologna campione in carica ai calci di rigore. Nelle ultime 15 edizioni della competizione (dal 2011/12 in poi) solo la Juventus (undici) e l'Inter (otto) si sono qualificate più volte alle semifinali del torneo rispetto ai biancocelesti, a quota sette come il Milan. Lo ricorda il sito statistico Opta.