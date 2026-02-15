L'Inter Women di Gianpiero Piovani prende esempio da quanto fatto ieri dai colleghi uomini contro la Juventus e coglie in pieno recupero un successo preziosissimo in casa del Parma, che permette di allungare a undici la sequenza di successi consecutivi da parte delle nerazzurre. A Noceto, accade davvero di tutto: passa in vantaggio la squadra di casa con Caterina Ambrosi al 40esimo, ad inizio ripresa però l'Inter riesce a ribaltare la situazione in appena due minuti coi gol di Tessa Wullaert ed Elisa Polli.
Il finale è incendiario: all'86esimo, il Parma acciuffa il 2-2 con la rete di precisione di Dana Leskinen che trova un angolo nascosto alla sinistra di Cecilia Runarsdottir e sigla il nuovo pareggio. L'arbitro Leorsini concede un recupero lunghissimo e al 93esimo l'Inter pesca il jolly della vittoria: Lina Magull difende un gran pallone in area ducale e lo scarica a Karolina Lea Vilhjalmsdottir che inventa una pennellata stupenda che non lascia scampo a Camelia Caesar e vale il definitivo 3-2. C'è ancora tempo per una conclusione a fil di palo di Leskinen e un'occasione per Beatrice Merlo prima del triplice fischio: Inter che passa a meno due dalla Roma capolista impegnata col Napoli.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
