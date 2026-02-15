Dopo la pesante sconfitta contro l'Inter, per il Sassuolo è arrivata la grande reazione con la vittoria esterna sul campo dell'Udinese. Per i neroverdi non è stato un lunch match semplice, complice l'inizio brillante dei bianconeri. Che infatti erano passati avanti con il gol di Solet al 10' del primo tempo. Nel primo quarto d'ora di ripresa il Sassuolo si accende e la ribalta in 2': decisivi Laurienté e Pinamonti.