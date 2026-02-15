Giornata da incubo per l'Inter U20 di Benny Carbone che contro la Roma passa in vantaggio con Zouin al nono minuto ma è gol valso un'illusione che serve a fare ancora più male. I nerazzurri si fanno agganciare subito da Bah che trova il pari tre minuti dopo, prima della rete di Litti che ribalta il risultato poco dopo lo scoccare della mezz'ora. Al 42esimo però l'Inter ritrova verve e accorcia le distanze ancora con Zouin, ma nella ripresa, con la complicità della superiorità numerica favorita da Kukulis che si fa espellere al 50esimo, la Roma monopolizza il match. Nel momento migliore dei campioni in carica i ragazzi di Guidi fanno il gol del 2-4 con Di Nunzio e il copione che ne viene fuori da lì in poi è esclusivamente giallorosso. Arena fa la manita al 78esimo, prima di sottoscrivere una doppietta personale che vale un risultato doloroso e storico per l'Inter U20.
---------
RIVIVI IL LIVE di
INTER-ROMA 2-6
(Zouin 9', Bah 12', 18' Litti, Almaviva 36', Zouin 42', Di Nunzio 72', Arena 78', 92')
94' - Non c'è più tempo, Castellano fischia tre volte: la Roma batte clamorosamente 6-2 l'Inter e si prende di forza la vetta della classifica. I giallorossi arrivano a 44 punti e scavalcano momentaneamente la Fiorentina.
90'+2' - ANCORA UN GOL DELLA ROMA: Errore di Jakirovic che spazza male e si fa beffare da Arena che va in pressione, raggiunge il pallone molle del 53 di casa e fa il sesto gol che chiude la dolorosa mattinata della squadra di Carboneche incassa per la prima volta sei reti.
90' - Saranno tre i minuti di recupero.
87' - Insieme a Turminelli entra anche Arduini che prende il posto di Bah.
85' - Si accascia a terra Carlaccini: Marello se ne accorge l'Inter e lascia sfilare fuori il pallone così da permettere l'ingresso dello staff medico in supporto al 33 di Guidi che esce dal campo. Al suo posto entra Tumminelli.
79' - Ancora un cambio per l'Inter: La Torre rileva Cerpelletti.
78' - MANITA DELLA ROMA: Domenica da incubo a Interello, dove Arena fa il quinto gol di giornata della Roma e fa sprofondare la squadra di casa in un incubo. Marello salva su Di Nunzio in corsa verso Taho, ma non può nulla sulla ribattuta del 9 di Guidi che fa il gol del 2-5.
74' - Esce l'eroe incompiuto nerazzurro della giornata: fuori Zouin, che lascia il campo insieme a Pinotti, lasciano il posto a Vukoje e Putsen.
72' - GOL DELLA ROMA. Mossa azzeccatissima quella di Guidi: Di Nunzio entra, manda al bar Bovio, supera Taho e fa il gol del poker giallorosso: 2-4.
69' - Cambia ancora Guidi: fuori Maccaroni e Almaviva, entrano Forte e Di Nunzio.
66' - Nerazzurri che guadagnano punizione a centrocampo e tentano di far salire la squadra ma la pressione dei giallorossi non rende facile il lavoro ai ragazzi di casa che escono bene da una situazione di imbottigliamento con Zouin che viene atterrato da Terlizzi. Giallo anche per il 23 capitolino.
65' - Gara che si fa complicata per i ragazzi di Carbone, con l'uomo in meno e un risultato da rimontare. Nerazzurrini che talvolta si perdono in qualche nervosismo di troppo.
61' - Tentativo in avanti di Pinotti, fermato in due
59' - Sostituzione anche per la Roma: fuori Litti, in campo il difensore centrale Zinni
57’ - Carbone fa il primo cambio: fuori Mancuso e Mackziewicz, dentro Carrara e Jakirovic.
54' - Primo corner del secondo tempo a favore della Roma. Terlizi intanto può rientrare.
50' - Resta a terra in area di rigore un giocatore della Roma: uno degli assistenti ferma il gioco per fallo del 25 di casa su Terlizzi. Castellano estrae il rosso diretto ai danni di Kukulis, reo di aver colpito l'avversario con una gomitata: Inter in dieci. Il 23 di Guidi esce momentaneamente dal campo.
47' - Fallo di Litti su Zouin: giallo anche per il 3 ospite.
46' - Riparte il secondo tempo: il primo pallone del secondo tempo è, ovviamente, giallorosso.
------
Primo tempo dalle tinte giallorosse con gli ospiti che subiscono l'immediato gol dell'Inter che scrive il vantaggio con Zouin, ma non fanno in tempo ad esultare che Bah pareggia dopo soli tre minuti e raddoppia dopo un'altra manciata di giri d'orologio. Superata la mezz'ora Almaviva fa il gol del 3-1 che sembra affossare i ragazzi di Carbone che però ritrovano verve e al 42esimo accorciano le distanze ancora con il numero 7.
47' - Era l'ultima azione del primo tempo. Castellano fischia due volte e manda le due squadre a riposo sul 2-3.
46' - L'Inter ora ha peso fiducia e torna ad essere pericolosa dalle parti di Zelezny con Kukulis che di testa fa un tentativo che però non impensierisce il portiere della Roma. Torna qualche secondo dopo a spingere in avanti ma la difesa ospite è brava a liberare.
45' - Concessi 2 minuti di recupero.
42' - ANCOOORAAAAA ZOOOOUUUIIINNNN: è ancora l'italomarocchino a far sorridere l'Inter. L'attaccante numero 7 di Carbone arriva dalla destra e su iniziativa personale buca Zelezny e con un tunnel sull'estremo difensore giallorosso manda in rete il gol che accorcia le distanze.
40' - Buona chance per l'Inter per rimettersi in carreggiata: Mancuso arriva di testa sul cross dalla destra ma manda fuori di poco
36' - ANCORA GOL DELLA ROMA: 3-1 PER LA SQUADRA DI GUIDi: a scrivere il tris degli ospiti è Almaviva che arriva dalle retrovie, riceve l'assist di Arena bravo a difendere palla tra due uomini, e dal limite dell'area fa partire una sassata che spiazza Taho.
33' - Possesso della Roma che gestisce il pallino del gioco.
29' - Punizione a favore dei giallorossi affidata a Maccaroni che mette in mezzo alla ricerca di un compagno, Roma che guadagna un corner.
25' - L'Inter tenta di liberare l'area di Taho dalle diverse maglie bianche in pressione, ma la Roma recupera palla e torna a spingere: la difesa di casa non riesce a sventare il pericolo stavolta e Maccaroni calcia e colpisce una traversa.
23' - Nerazzurri che reagiscono e si fanno vedere dalle parti di Zelezny, ma Castellano fischia fallo in attacco fischiato a Ballo e nel frattempo l'azione è già dall'altro lato con i ragazzi di Guidi già in pressione nella metà campo opposta.
18' - GOL DELLA ROMA: I GIALLOROSSI LA RIBALTANO CON LITTI! Anche se forse sarebbe meglio dire la ribaltano grazie a Taho che combina un autentico disastro sul tiro di Litti (partito in posizione dubbia) non trattenuto dal portiere nerazzurro
17' - Kukulis si rende pericoloso dalle parti di Taho ma viene fermato anche lui in corner: nerazzurri dalla bandierina. Dallo sviluppo dell'angolo non c'è nulla di particolare da segnalare.
14' - Ammonito l'autore del gol della Roma, Bah, per fallo su Zouin: secondo giallo della gara.
12' - GOL DEL PARI: pareggia subito la Roma. Dura tre minuti il vantaggio interista: sul cross di Terlizzi, Bah scavalca tutta la difesa e batte Taho con un colpo di testa ravvicinato
12' - Altro regalo dalla difesa dell'Inter alla Roma, stavolta è Taho che consegna palla agli avversari poi rimedia mandando in corner il tiro di Almaviva-
IL GOL DI ZOUIN: Ripartenza micidiale dell'Inter da destra, Zouin cavalca fino all'area di rigore e calcia trovando la deviazione di Litti che inganna Zelezny. Dopo il gol, viene allontanato dal campo Manuel Marzocca, team manager della Roma.
9' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER: VANTAGGIO NERAZZURRO FIRMATO DA ZOUIN.
8' - Ancora insidiosi i giallorossi con Almaviva, fermato in corner da un difensore dell'Inter. L'angolo non si rivela vincente per la squadra di Guidi che al contrario subiscono una ripartenza letale dei padroni di casa.
5' - La Roma pressa e torna ad essere ancora pericolosa dalle parti di Taho: Mackiewicz difende spazzando il pericolo in corner, ma l'intervento è anche sull'avversario. Castellano estrae il primo giallo del match e ammonisce il nerazzurro.
1' - Parte subito forte la Roma che va in pressione e fa percorrere il primo brivido ai nerazzurri: Mackiewicz sbaglia e regala palla alla Roma al limite dell'area. Calcia Maccaroni trovando la deviazione in corner di Taho.
11.05 - Giovanni Castellano fischia: INIZIA INTER-ROMA!
11.04 - Le squadre vanno a centrocampo: il primo pallone sarà nerazzurro.
11.02 - Tutto pronto a Interello: le due squadre entrano in campo.
---------
INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Mackiewicz, Bovio, Marello; Venturini, Cerpelletti, Mancuso; Zouin, Kukulis, Pinotti.
A disposizione: Pentima, Farronato, Della Mora, Putsen, El Mahboubi, La Torre, Nenna, Vukoje, Williamson, Carrara, Jakirovic.
All. Benito Carbone
ROMA (3-4-2-1): Zelezny; Terlizzi, Mirra, Seck; Litti, Bah, Panico, Carlaccini; Almaviva, Maccaroni; Arena.
A disposizione: Di Salvatore, Tumminelli, Di Nunzio, Zinni, Arduini, Belmonte, Morucci, Scacchi, Paratici, Bonifazi, Forte.
All. Federico Guidi
Arbitro: Giovanni Castellano
Assistenti: Bruno Galigani - Mattia Bettani
---------
Dopo il pari nell'ultima giornata di Primavera 1 e il brutto ko in Coppa Italia incassato contro il Milan, l'Inter U20 di Benny Carbone è chiamata ad una prova del nove che potrebbe rilanciare l'umore e le ambizioni dei nerazzurrini. I campioni in carica ospiteranno a breve la Roma di Federico Guidi, momentaneamente terza in classifica con 41 punti, gli stessi del Cesena, sopra di un gradino per differenza reti. Scontro diretto nella corsa stagionale al titolo che vede una classifica corta rendere tutto molto più frizzante. I giallorossi dal canto loro sono reduci, come l'Inter, dall'addio alla Coppa Italia di categoria per mano del Parma e dal pari in campionato col Genoa, e anche loro come gli interisti sono alla ricerca del colpo della svolta. Per la sfida di quest'oggi, con fischio d'inizio alle ore 11.00 al KONAMI Youth Development Centre, valida per la 25esima giornata di Primavera 1, Carbone e Guidi hanno schierato le seguenti formazioni ufficiali:
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
