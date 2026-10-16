Volodymyr Tsytkin, ex allenatore delle Nnazionali giovanili ucraine ad ogni livello, in una conversazione con un corrispondente di Sport.ua ha condiviso le sue impressioni sulla partita del secondo turno della fase a gironi della Champions League tra Shakhtar e AEK e su quella imminente contro l'Inter a Milano: "Il punteggio di Londra non dovrebbe trarre in inganno. I giocatori dell'AEK meritavano un destino migliore. Inoltre, all'inizio della partita, avendo adottato un pressing alto, hanno spesso creato pericoli e avrebbero potuto, come si suol dire, chiudere la partita. Ma sul punteggio di 1-0 non hanno sfruttato le loro occasioni e al 34esimo minuto si sono procurati un rigore, che la squadra di Donetsk ha inaspettatamente trasformato pareggiando i conti. E, come ciliegina sulla torta, proprio prima del fischio finale, un errore del portiere ospite ha portato al secondo gol subito, che li ha definitivamente messi fuori gioco".

Gli esperti ritengono che nella prossima partita – contro l'Inter a Milano – lo Shakhtar partirà sfavorito.

"Non sarei così categorico. Soprattutto perché, dopo due sconfitte consecutive all'inizio, lo Shakhtar, anche in caso di pareggio, renderebbe molto più difficile il passaggio del turno all'Inter. Non fraintendetemi, non sto suggerendo allo Shakhtar di accontentarsi. Ma è innegabile che i Pitmen debbano rinforzare la difesa. E se la squadra di Donetsk agirà con maggiore aggressività in fase di transizione e presserà con intelligenza davanti al possesso palla avversario, non mi sorprenderei se riuscisse a mettere in difficoltà i giganti milanesi".