Considerando le ultime due stagioni, quella scorsa e quella che sta volgendo al termine, Marcus Thuram è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in Serie A. Grazie ai due gol rifilati al Como, risultati decisivi nella rimonta dell'Inter al Sinigaglia, l'attaccante francese si è portato a quota cinque doppiette, a cui bisogna aggiungere la tripletta messa a referto nel 3-2 nerazzurro contro il Torino del 5 ottobre 2024.