Considerando le ultime due stagioni, quella scorsa e quella che sta volgendo al termine, Marcus Thuram è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in Serie A. Grazie ai due gol rifilati al Como, risultati decisivi nella rimonta dell'Inter al Sinigaglia, l'attaccante francese si è portato a quota cinque doppiette, a cui bisogna aggiungere la tripletta messa a referto nel 3-2 nerazzurro contro il Torino del 5 ottobre 2024. 

Sezione: Stats / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 21:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.