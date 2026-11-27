Il Genoa si presenta alla trasferta contro l’Inter con una striscia negativa di ben 12 sconfitte consecutive al Giuseppe Meazza in Serie A. Nei 72 precedenti disputati a Milano nella massima serie, i rossoblù hanno ottenuto 11 vittorie e 12 pareggi, a fronte di 49 sconfitte.

L’ultimo pareggio e una vittoria che manca dal 1994

L’ultimo risultato utile del Genoa in casa nerazzurra risale al 22 dicembre 2012, quando la squadra allora allenata da Luigi Delneri strappò un pareggio per 1-1. Ciro Immobile sbloccò il risultato al 77’, prima del pareggio di Esteban Cambiasso all’85’. Per ritrovare l’ultima vittoria ligure a San Siro bisogna invece tornare al 26 marzo 1994. In quell’occasione, il Genoa guidato da Franco Scoglio si impose per 3-1 grazie alla doppietta di Gennaro Ruotolo e al gol di Tomas Skuhravy. Il bilancio è ancora più negativo nelle coppe nazionali: in Coppa Italia, infatti, l’Inter ha vinto tutti e sei i confronti casalinghi disputati contro il Genoa.