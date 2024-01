Nonostante il brutto infortunio patito durante Atalanta-Inter, che gli ha tolto diverse settimane della sua prima stagione in Italia, Benjamin Pavard sta riuscendo a prendersi da subito i riflettori. Il difensore, che essendo arrivato ufficialmente solo negli ultimi giorni d'agosto ha anche cominciato più tardi l'avventura in Serie A, secondo i dati presentati da Sky è primo nei 90' tra i centrali per duelli vinti in difesa, precisione nei passaggi in verticale e precisione nei passaggi lunghi.