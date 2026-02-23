Nella storia delle Coppe europee, l'Inter ha passato il turno quattro volte nelle precedenti undici sfide a eliminazione diretta in cui partiva con uno svantaggio di due gol dopo l'andata. Prima dell'incrocio in programma domani, a San Siro, contro il Bodo/Gilmt, dunque, la percentuale di qualificazione dei nerazzurri si attesta al 36,3 % a livello statistico. 

Sezione: Stats / Data: Lun 23 febbraio 2026 alle 22:25 / Fonte: uefa.com
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
