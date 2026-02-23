"Una bordata di fischi per Alessandro Bastoni a ogni tocco di palla. Un’atmosfera tutt’altro che amichevole al Via del Mare, sabato pomeriggio, per il difensore dell’Inter. Un contesto particolare che ha stupito in tanti e anche la panchina nerazzurra". Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport, raccontando le reazioni di Chivu e di Kolarov dopo i primi fischi dagli spalti.

Il quotidiano romano sottolinea come non ci sia stato nulla di organizzato dai supporter giallorosso. "Un dissenso, nei confronti del numero 95 nerazzurro, non organizzato ma piovuto da disparate zone dell’impianto ad eccezione della Curva Nord: la frangia calda del tifo giallorosso ha pensato solo spingere i propri beniamini verso l’impresa - si legge -. Fischi a Bastoni che hanno diviso anche sui social: molti salentini, infatti, ritengono che questa forma di disapprovazione sia arrivata da spettatori di fede differente, i cosiddetti “rinnegati” (leccesi che tifano le big) citati anche in un coro".

Il Corsport porta alla luce anche una curiosità: nella distinta ufficiale Bastoni figurava come capitano prima della rettifica a penna con il simbolo indicato sulla riga di De Vrij. "Ma nessun caso: l’olandese nelle gerarchie precede proprio l’italiano, che infatti ha prelevato la fascia dopo l’uscita dal campo del collega di reparto".