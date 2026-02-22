L'Inter si lascia già alle spalle la preziosa vittoria di Lecce e punta il mirino sul Bodo/Glimt e sull'operazione rimonta. Oggi i nerazzurri cominceranno ad allenarsi, preparando l'operazione rimonta in appena due sedute. Ieri Cristian Chivu ha dato importanti aggiornamenti su Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu: " Dumfries da domani (oggi, ndr) sarà ufficialmente a disposizione e farà tutto col gruppo, la stessa cosa per Calhanoglu", la parole del tecnico.

"Dei due nerazzurri, chi è più avanti per il ritorno in campo è l’olandesone, ma sia lui che il turco non dovrebbero essere tenuti in considerazione per questa immediata sfida di Champions. La successiva gara di campionato, sabato contro il Genoa, sarà quindi quella del ritorno alla loro convocazione", ipotizza oggi La Gazzetta dello Sport.