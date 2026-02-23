L'Inter, dopo il successo sul Lecce, si è subito risintonizzata sulle frequenze della Champions League, ma intanto in Serie A ci sono stati risultati che hanno dilatato ulteriormente il gap in classifica come, in particolare, il crollo casalingo del Milan con il Parma. I cugini sono finiti a -10.
"Oltre alla distanza dal Milan, ci sono pure i 14 punti da Napoli e Roma, terzi in classifica: è un Carnevale ambrosiano, si balla in maschera sotto la sede di Viale della Liberazione - scrive la Gazzetta -. I nerazzurri non vogliono certo festeggiare subito, anche se una distanza così tranquillizzante permette di guardare in maniera diversa pure la corsa in Champions".
Finora la priorità è sembrata essere proprio lo scudetto, ma la voragine creatasi in campionato può consentire a Chivu di dedicarsi alla rimonta sui norvegesi senza troppi assilli. "All’alba della stagione immaginare una classifica come questa sembrava un esercizio di ottimismo irrazionale, quasi utopico, soprattutto quando la nuova Inter raccoglieva la miseria di tre punticini nelle prime tre: dopo il ko di Torino con la Juve, che seguiva quello a San Siro con l’Udinese, pareva iniziare la lunga traversata nel deserto post-Inzaghi. Mai previsione fu più sbagliata: l’allenatore romeno ha cancellato la memoria breve e le ultime delusioni del predecessore, ha imposto un altro metodo e costruito bullone dopo bullone questo carrarmato che schiaccia la A. È indubbio che la concorrenza in patria sia tenera e continui a offrire regali non richiesti alla capolista, ma il merito del primato (in costante allargamento) appartiene allo stesso Chivu. Ha messo in fila 14 risultati utili, di cui 13 vittorie brucianti. È solo la quarta volta in 117 anni che i nerazzurri arrivano a quota 64 dopo 26 sfide di campionato: l’Inter dei record del Trap, 1988-89, aveva raggiunto 65 punti (considerando tre a vittoria anche in quel caso), nel 2006-07 di dominio post-Calciopoli ben 70, 69 nel 2023-24 terminato in cima alla seconda stella. Correndo a questa velocità ipersonica, si vede già il traguardo tricolore alla fine del rettilineo e allora, in contemporanea, si può deviare verso il sentiero europeo".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
