Il caos nel quale è sprofondato il Messico nelle ore successive all'uccisione in un'operazione militare di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, il leader del cartello criminale Jalisco Nueva Generación, rischia di avere ripercussioni pesanti anche sulla disputa del prossimo Mondiale che coinvolgerà anche il Paese del Tri. Mentre il giornale Milenio parla di una richiesta segreta del governo messicano a quello statunitense al fine di evitare operazioni per uccidere o catturare Cervantes, venuto drammaticamente meno, l'emittente Televisa, che detiene i diritti di trasmissione, definisce in bilico la posizione del Messico come Paese organizzatore.

Il colosso televisivo afferma che vi è ora una critica incertezza sulla possibilità che alcune gare della Coppa del Mondo, compresa quella che dovrebbe dare il via alla kermesse tra Messico e Repubblica Sudafricana, possano avere luogo nel Paese. Guillermo Schutz, giornalista della suddetta rete, sostiene che la FIFA terrà una serie di riunioni urgenti e "molto spiacevoli" nei prossimi giorni con i comitati organizzatori delle sedi messicane, dopo le violenze scoppiate in seguito alla morte del Mencho.