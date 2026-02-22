Martedì sera a San Siro l’Inter di Cristian Chivu si gioca tutto contro il Bodø/Glimt. Dopo il 3-1 dell’andata in Norvegia, ai nerazzurri servirà una vittoria con almeno due gol di scarto per ribaltare il risultato e strappare il pass per gli ottavi di UEFA Champions League.

Ma quante sono davvero le possibilità di rimonta? A fare le percentuali ci ha pensato lo studio di Sky Calcio Club, con opinioni diverse ma tutte orientate verso una sfida aperta.

Giuseppe Bergomi è stato prudente: “All’Inter do un 45%”. Una quota che riconosce la difficoltà dell’impresa, ma lascia spazio alla fiducia.

Più ottimista Stefano De Grandis: “Io do un qualcosina in più”, senza sbilanciarsi troppo ma lasciando intendere un cauto ottimismo.

Ancora più convinto Luca Marchegiani: “55 pure”, quindi leggermente sopra la soglia della parità.

Infine Alessandro Florenzi ha allargato il discorso alle italiane impegnate in Europa: “Tra le tre italiane l’Inter è quella che può ribaltare”.

