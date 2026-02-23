"Il discorso Scudetto è chiuso. I punti di vantaggio sono tantissimi. La partita di Lecce poteva essere una mezza trappola dopo la sconfitta di Champions e col passaggio dal clima della Norvegia a quello di Lecce. Invece l'Inter da grande squadra ha messo i tre punti in cassaforte e con la sconfitta del Milan penso non ci sia più nulla da dire". Stefano Sorrentino commenta così a La Domenica Sportiva la situazione sviluppatasi in campionato dopo la vittoria dell'Inter a Lecce, che ha portato i nerazzurri a +10 sul Milan.