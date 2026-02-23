Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, è protagonista di un'intervista per il magazine della UEFA 'The UCL Show', nella quale spiega qual è il punto di forza della sua squadra che sta sorprendendo tutti in questa Champions League: "Penso che l'aspetto mentale sia decisamente sottostimato. Io credo molto nella cultura che abbiamo e nella maniera in cui comunichiamo, cercando di rimanere concentrati sulle performance, lo sviluppo e su una cultura di condivisione. L'apertura significa che possiamo essere critici l'uno verso l'altro, ma dentro determinati confini".

Bodo che nel frattempo è ancora fermo in campionato, ma per Knutsen non rappresenta un problema: "Anzi, io penso che sia un vantaggio. Abbiamo dimostrato di saper gestire molto bene la situazione. Dà la motivazione giusta per la pre-season affrontare certe partite".