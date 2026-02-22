Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato anche ai microfoni di RAI Radio Uno al termine della partita vinta per 2-0 contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni alle domande di Francesco Repice:

Sono quelle partite che a questo punto del campionato sono toste e complicate, contro squadre che lottano per la salvezza. Però avete vinto.

"Io faccio prima di tutto i complimenti al Lecce, squadra organizzata che sta bene in campo e ha qualità; lo hanno fatto vedere nelle ultime due partite dove hanno ottenuto due vittorie importanti. Abbiamo pagato anche noi quella che è la loro organizzazione, abbiamo fatto tanti tiri in porta ma non siamo riusciti a sbloccarla ma questo è anche merito dell'avversario, non solo demeriti nostri. Faccio l'in bocca al lupo a loro, perché è una squadra che sa fare e merita continuità".

L'Inter sembra una squadra ormai vaccinata contro i momenti difficili.

"Sappiamo da dove siamo partiti, quello che vogliamo fare; vogliamo essere competitivi. Abbiamo un gruppo di giocatori che mettono a disposizione tutto quello che hanno, la conseguenza di quello che stiamo facendo in questi due mesi si vede nei risultati".

Risultati che dicono che avete 64 punti a dodici giornate dalla fine.

"Sono ancora 36 punti in palio, è ancora lunga. E martedì ci aspetta una partita importante in Champions, è importante e vogliamo passare il turno".

Sulle condizioni di Lautaro.

"Speriamo di accorciare i tempi, lui ha sempre accorciato i tempi e speriamo di averlo prima possibile".