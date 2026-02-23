La migliore Inter possibile per superare il Bodo/Glimt. La formazione è fatta, secondo Tuttosport: Sommer tra i pali, la difesa a tre con Bisseck, Akanji e Bastoni, il centrocampo con Luis Henrique e Dimarco sugli esterni, Zielinski regista e Barella mezzala, con un ballottaggio tra Mkhitaryan e Sucic come interno a sinistra. Infine la probabile conferma di Thuram al fianco di Pio Esposito in attacco. Il possibile jolly a sorpresa? Frattesi sul centrosinistra.

Buone notizie da Dumfries, che ha lavorato ieri totalmente in gruppo e dovrebbe tornare tra i convocati, e Calhanoglu, ieri parzialmente coi compagni e oggi atteso alla seduta completa.