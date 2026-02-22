Consueto allenamento post-partita per l'Inter di Cristian Chivu all'indomani della vittoria di Lecce e a due giorni dal ritorno dei playoff di Champions League contro i norvegesi del Bodo/Glimt: lavoro personalizzato per coloro che sono stati maggiormente impiegati ieri al Via del Mare, mentre il resto del gruppo ha svolto una seduta classica. Come anticipato da Cristian Chivu ieri nel dopopartita, Denzel Dumfries, appura FcInterNews.it, ha svolto tutto il lavoro con il gruppo, mentre ha lavorato in parte insieme ai compagni Hakan Calhanoglu.