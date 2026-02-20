Sarà la 40esima sfida in Serie A tra Lecce e Inter: il bilancio sorride nettamente ai nerazzurri, vittoriosi in 31 occasioni, con quattro pareggi e quattro successi salentini a completare il quadro.

L’Inter è la squadra contro cui il Lecce ha perso più partite (31) e contro cui è rimasto più volte a secco di reti (22) nel massimo campionato. I precedenti recenti confermano il trend: il Lecce ha perso tutte le ultime sette sfide di Serie A contro i nerazzurri, senza trovare il gol nelle sei più recenti.