Protagonista al fianco di Cristian Chivu della conferenza andata in scena stamattina, ad Appiano Gentile, alla vigilia di Inter-Bodo/Glimt, Federico Dimarco ha speso parole di stima per Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 che si sta imponendo nella sua prima stagione nerazzurra: "Fai fatica ad arrabbiarti, è buono come il pane, è talmente buono e lavora bene. Non molla di un centimetro, quello che sta facendo è tutto meritato", ha detto Dimash. Parole che non sono sfuggite a Pio che ha ricambiato l'affetto nei confronti del compagno di squadra pubblicando un messaggio su Instagram (sotto la foto).