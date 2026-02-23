Negli studi della Domenica Sportiva si è parlato ancora una volta dell'episodio che ha coinvolto Bastoni e Kalulu in Inter-Juventus, soffermandosi in particolar modo sulla decisione della Figc di non concedere la grazia al difensore bianconero nell'ultima giornata di campionato.

"In questo weekend io ne ho viste 30 di simulazioni non sottolineate perché non è Inter-Juve e gli altri sono figli di nessuno. Il regolamento venga cambiato da dirigenti spesso miopi attenti alle poltrone", il commento di Adani.