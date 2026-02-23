Dopo Federico Dimarco, tocca a Cristian Chivu presentarsi ai microfoni di Sky Sport per presentare la partita di domani contro il Bodo/Glimt.
Dumfries sarà convocato?
"Vedremo".
Come si scende in campo in una partita dove serve vincere col punteggio giusto?
"Con la stessa serenità, tranquillità e preparazione alla partita di inizio stagione. Non cambia niente, bisogna entrare in campo sapendo che si può vincere senza la pressione di dover fare 2-3 gol per passare. Dobbiamo fare del nostro meglio, avere la serenità e lucidità di capire i momenti e la consapevolezza di poter ribaltare il risultato dell'andata e mantenere l'equilibrio perché il Bodo è molto pericoloso come avversario".
Cosa avete portato di pericoloso nell'affrontare un avversario del genere?
"Niente, una sconfitta. Tanta amarezza perché dovevamo fare meglio ma abbiamo meritato il risultato. Abbiamo pensato subito alla partita di sabato che era molto importante e ora pensiamo a questa. Giochiamo ogni 72 ore o anche meno, dobbiamo ritrovare energie. Però possiamo ribaltare il risultato, siamo fiduciosi".
Il vantaggio in campionato cosa può dare nella testa in una partita come questa?
"Noi stiamo cercando di costruire partita per partita, rispondendo colpo su colpo senza pianificazioni sulle prossime. Siamo pronti dal punto di vista fisico, mentale e della fiducia, questo gruppo potrà gestire tutte le partite che dovremo affrontare da qui in avanti".
Cosa dirai ai tuoi ragazzi di non manifestare prima della partita?
"Mi interessa l'approccio, la fiducia. L'essere la nostra migliore versione, consapevoli che possiamo ribaltarla. Possono essere 120 minuti più i rigori e dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
