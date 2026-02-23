Allenamento in corso al BPER Training Centre in Appiano Gentile per l'Inter, che sta preparando la partita di domani sera al Meazza contro il Bodo/Glimt, return match dei playoff di Champions League in cui bisognerà ribaltare il 3-1 dell'andata in Norvegia. Inizialmente la squadra è stata divisa in tre gruppi: portieri, chi ha giocato a Lecce e chi non ha giocato al Via del Mare.
Denzel Dumfries sta svolgendo l'intera seduta con il gruppo ed è convocabile per domani sera. Ha iniziato invece a parte Hakan Calhanoglu, che lavorerà dopo con i compagni ma difficilmente sarà nella lista dei convocati per il Bodo/Glimt. Il suo rientro a tempo pieno in gruppo è previsto da mercoledì o giovedì in vista della partita contro il Genoa. Unico giovane aggregato è Matteo Lavelli, attaccante, in sostituzione di Lautaro Martinez.
A seguire le immagini.
Autore: Redazione FcInterNews.it
